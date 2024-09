Greta Thunberg é presa em ato pró-Palestina na Dinamarca

- Foto: Photo by Christoph Reichwein / dpa / AFP

A ativista Greta Thunberg foi presa nesta quarta-feira, 4, em Copenhague, na Dinamarca. A prisão aconteceu durante participação em protestos contra a ocupação das Forças de Israel na Faixa de Gaza.

Ela foi liberada após ser levada para uma delegacia da cidade. Outras seis pessoas foram detidas pelas forças policiais por causa do ato.

Greta Thunberg foi presa quando estava junto de estudantes do movimento “Students Against the Occupation", que pede o fim da presença israelense em Gaza e na Cisjordânia.

“[Greta Thunberg] foi levada para a delegacia. A polícia, pouco depois de entrarmos no prédio, impôs seu poder sobre nós por tomarmos medidas contra a cumplicidade de nossa universidade nos crimes de guerra que Israel comete em Gaza e na Cisjordânia", disse o coletivo estudantil, em nota.