Nove pacientes morrem após enfermeira colocar água ao invés de remédio

Um hospital sofreu um processo na Justiça após uma enfermeira ser acusada de colocar água ao invés de aplicar uma medicação para dor em pacientes, no hospital no estado de Oregon, nos Estados Unidos.

Ela deveria aplicar, via soro intravenoso, a medicação fetanil indicada para dor. No entanto, a profissional colocou água de torneira não esterelizada. Advogados que representam pacientes vivos e falecidos entraram com ação judicial de US$ 303 milhões (cerca de US$ 1,7 bi) contra a unidade de saúde na terça-feira, 3.

Segundo o jornal britânico The Guardian, dos 18 autores do processo, nove são pacientes e os outros nove, herdeiros dos pacientes que morreram. Segundo a denúncia, o hospital começou a informá-los, em dezembro, que um funcionário havia substituído fentanil por água da torneira, causando infecções bacterianas. “Todos os pacientes demandantes foram infectados com uma bactéria exclusivamente associada à transmissão pela água”, diz a queixa.

As investigações começaram no fim de 2023, depois que funcionários do hospital notaram aumento preocupante nas infecções de cateter central de julho de 2022 a julho de 2023. O centro médico Asante Rogue Regional é acusado de homicídio culposo e negligência médica.