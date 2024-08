Homem coloca enguia viva de 60 cm no reto e vai às pressas ao hospital

Além da enguia viva, o corpo do homem também tinha a presença de um limão, que também foi colocado pelo paciente pelo ânus - Foto: Divulgação

Um homem precisou fazer uma cirurgia às pressas para remover uma enguia viva de 60 cm de dentro dele. De acordo com informações do jornal Vietnam News, o animal foi inserido pelo próprio paciente pelo ânus em busca de prazer sexual.

Depois de inserir o animal, porém, ele teve os seus intestinos mastigados. O caso aconteceu com um indiano de 31 anos, no Vietnã, na última semana.

O paciente foi internado às pressas no Hospital Viet Duc, em Hanói. Isso ocorreu depois que ele procurou atendimento médico após sentir fortes dores abdominais.

"A enguia havia mordido o reto e o cólon do paciente para escapar para a cavidade abdominal", anunciou o vice-diretor do Departamento de Cirurgia Colorretal e Perineal Le Nhat Huy.

Inicialmente, os médicos tentaram retirar a enguia pelo ânus do homem. No entanto, a equipe médica percebeu que algo estava "bloqueando" o caminho do animal e, por isso, recorreu a um procedimento mais invasivo de emergência.

Além da enguia viva, o corpo do homem também tinha a presença de um limão, que também foi colocado pelo paciente pelo ânus.