Homem é condenado e multado em R$ 130 mil por clonar ovelhas gigantes

O pecuarista usou o sêmen de MMK para impregnar artificialmente em ovelhas - Foto: Departamento de Justiça dos EUA

Um americano de 81 anos foi condenado a seis meses de prisão, na segunda-feira, 30, por liderar um esquema ilegal para criar ovelhas híbridas enormes em sua fazenda no estado de Montana, nos Estados Unidos.



Arthur “Jack” Schubarth foi condenado por dois crimes graves contra a vida selvagem (conspiração e violação substancial da Lei de conservação dos Estados Unidos) e terá que pagar cerca de R$ 130 mil em multas para as autoridades ambientais.

Segundo a investigação, as atividades criminosas foram conduzidas, pelo menos, entre 2013 e 2021. O esquema começou com a importação ilegal para os EUA de partes da maior espécie de ovelha do mundo: a marco polo argali (Ovis ammon polii), nativa do Quirguistão.

O seu material genético foi então usado para criar embriões clonados que Schubarth implantou em ovelhas de seu rancho. Esses esforços resultaram no nascimento de um único carneiro macho: batizado de Montana Mountain King (ou MMK), ele tinha uma envergadura de chifre maior que 1,5 metro e pesava mais de 136 kg.

Com a ajuda de indivíduos ainda não identificados, o pecuarista usou o sêmen de MMK para impregnar artificialmente ovelhas de diferentes espécies. Para movê-las para dentro e fora de Montana, também foram falsificados certificados de inspeção veterinária, os quais alegavam que os animais pertenciam a grupos legalmente permitidos no país.

Esse tipo de conduta abriu margem para a introdução de patologias perigosas. Sabe-se que pelo menos duas ovelhas de Schubarth morreram da debilitante doença de Johne, que pode ser facilmente disseminada.

Documentos judiciais descrevem que o homem obteve material genético de carneiros selvagens das Montanhas Rochosas em Montana para os seus experimentos de hibridização. Mais uma vez, a prática se configura como uma atividade ilegal.

“Ele não apenas violou leis federais e estaduais e tratados internacionais, mas Schubarth ainda conspirou para ocultar suas ações das autoridades”, afirma o procurador-geral Todd Kim, em comunicado à imprensa.