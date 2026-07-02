Homem é resgatado de escombros na Venezuela oito dias após terremotos

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Um homem de 43 anos, identificado como Hernán Gil, foi resgatado com vida, nesta quinta-feira, 2, na cidade de Catia La Mar, no estado de La Guair, em Venezuela, após ficar oito dias soterrado nos escombros de um prédio em razão dos terremotos que atingiram o país.

Equipes dos Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Portugal, México, Chile e Venezuela escavaram por mais de três dias para libertá-lo, ao mesmo tempo que forneciam água e ar por meio de sondas e de uma mangueira, segundo informações da AFP.

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Na última fase da operação, quase 30 pessoas trabalharam sem descanso no estacionamento do edifício para retirar os escombros, enquanto dois socorristas cavavam um túnel de três metros.

Em meio a abraços e aplausos dos socorristas, o homem foi retirado em uma maca e levado para uma ambulância que deve transportá-lo a Caracas, a 40 quilômetros de distância.

Segundo a esposa de Gil, ele não se machucou, nem tem traumatismos, pois conseguiu se esconder debaixo de uma mesa.

Terremotos na Venezuela

No último dia 24 de junho, a Venezuela foi atingida por dois terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5, com epicentros próximos à capital Caracas, registrados com intervalo de menos de um minuto. Cerca de 2.300 mil pessoas morreram e outras milhares seguem desaparecidas.

Os tremores provocaram destruição em larga escala. Segundo estimativas divulgadas pela Nasa, cerca de 59 mil edificações foram danificadas ou destruídas em consequência dos abalos.

As operações de busca e resgate seguem com apoio de equipes internacionais enviadas por diversos países. Além do trabalho para localizar vítimas, a ajuda humanitária inclui o envio de medicamentos, equipamentos, suprimentos de emergência e suporte logístico para atender a população afetada.

As autoridades venezuelanas avaliam que a reconstrução da infraestrutura deverá ocorrer de forma gradual e poderá levar meses ou até anos, diante da dimensão dos danos causados pelos terremotos.