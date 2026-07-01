Homem processa ChatGPT e alega que IA reforçou que ele era Jesus

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Um homem processou a OpenAI, empresa criadora do ChatGPT. Identificado como Michael Lines, ele alegou que a Inteligência Artificial reforçou seu delírio de que era Jesus Cristo e não tentou impedi-lo.

De acordo com o processo, que foi aberto na Califórnia, nos Estados Unidos, o chatbot não teria identificado sinais de um episódio de mania e teria reforçado os delírios da vítima, que é diagnosticada com transtorno de bipolaridade.

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Ainda em seu relato, Michael informou que o delírio persistiu por semanas e o fez tentar tirar a própria vida. Ele alega que a IA apresenta riscos sérios para pessoas que possuem transtornos mentais, pois concorda com tudo o que é dito.

O processo ainda pede uma indenização e ordem judicial para obrigar a OpenAI a encerrar automaticamente conversas sobre autolesão e coisas do gênero. Além do pedido de interrupção da divulgação das plataformas sem alertas adequados sobre riscos de segurança.