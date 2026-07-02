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TRAGÉDIA

Criança atropela e mata monges durante evento de peregrinação

Foram registradas cerca de oito mortes devido a tragédia

Franciely Gomes
Por
O acidente foi ocasionado por uma criança
O acidente foi ocasionado por uma criança - Foto: Reprodução | Redes sociais

Uma criança de 11 anos atropelou um grupo monges durante uma peregrinação budista na província de Mukdahan, a cerca de 600 km de Bangcoc, na Tailândia. O garoto estava dirigindo uma caminhonete e acabou batendo no grupo, ocasionando na morte de 8 monges.

Segundo informações da imprensa local, o evento aconteceu na última segunda-feira, 29, e contava com a participação de 35 monges e cinco leigos. Além das mortes confirmadas, 14 deles foram hospitalizados e 4 seguem em estado grave.

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O grupo caminhava em fila pelo acostamento da estrada e seguia até a província de Ubon Ratchathani, a uma distância de 260 km. Câmeras de segurança registraram o momento exato do acidente e as imagens estão sendo analisadas pela polícia.

A causa do acidente ainda não foi revelada e o menino foi detido em flagrante. Ele será interrogado por agentes do serviço de proteção à criança, que investigam a motivação do crime.

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acidente Tailândia Tragédia

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