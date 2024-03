Homem engole 39 moedas e 37 ímãs para levantar mais peso na academia | A TARDE

Um jovem de 26 anos passou por uma cirurgia após engolir 39 moedas e 37 ímãs depois de supor que o “zinco poderia ajudar na musculação”. O paciente procurou o Hospital Sir Ganga Ram, na Índia, com queixa de dores abdominais e vômitos que durava mais de 20 dias.

As radiografias tiradas antes da cirurgia mostram enormes coágulos metálicos se formando nos intestinos do jovem. Segundo a agência de notícias local ANI, o rapaz também passa por um tratamento para uma condição psiquiátrica que não foi revelada.

As moedas e imãs causaram uma obstrução na parede intestinal, após se agruparem em duas alças separadas no intestino delgado, com a força magnética travando-as.

Os médicos conseguiram retirar todos os materiais. Uma grande quantidade de metais também foi encontrada em seu estômago. O paciente ficou sete dias internado e depois recebeu alta.