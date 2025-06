Homem esfaqueia 12 passageiros em estação de trem

Um homem esfaqueou 12 pessoas nesta sexta-feira, 23, na estação central de trens de Hamburgo, no norte da Alemanha. Segundo as autoridades locais, seis vítimas estão em estado grave.

O incidente ocorreu entre as plataformas 13 e 14, uma das áreas mais movimentadas da estação. De acordo com a polícia de Hamburgo, o agressor agiu sozinho, utilizando uma faca para atacar passageiros. Ele foi detido no local, mas a motivação ainda não foi divulgada.

O corpo de bombeiros informou que seis das vítimas correm risco de vida, outras três sofreram ferimentos graves, e as três restantes apresentam lesões leves. Algumas pessoas chegaram a ser socorridas ainda dentro dos trens, conforme relatado pelo jornal alemão Bild.

Estação central de Hamburgo

A estação central de Hamburgo é a segunda mais movimentada da Alemanha, servindo como ponto de conexão para trens urbanos, regionais e de longa distância. O ataque causou a interrupção temporária do tráfego ferroviário e mobilizou um grande contingente de policiais e socorristas.

As investigações continuam, mas até o momento não foram reveladas informações sobre a identidade do agressor nem sobre os motivos que levaram ao ataque.