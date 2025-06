Proibição de Trump é derrubada na Justiça e estrangeiros poderão estudar em Harvard

Tentativa de barrar estudantes estrangeiros afetaria diretamente cerca de 25% do corpo discente de Harvard - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma importante reviravolta judicial nos Estados Unidos protegeu o direito de estudantes internacionais estudarem em Harvard. Nesta sexta-feira, 23, um tribunal federal em Boston suspendeu a medida do governo Trump que buscava proibir alunos estrangeiros de permanecerem ou ingressarem na renomada universidade americana.

A decisão da juíza Allison Burroughs, nomeada durante o governo Obama, impede temporariamente que o Departamento de Segurança Interna (DHS) implemente a nova política migratória, considerada uma retaliação às recentes divergências entre a Universidade Harvard e o ex-presidente Donald Trump. A medida havia sido anunciada na quinta-feira e causou preocupação global, especialmente entre os alunos aceitos para o semestre de setembro de 2025

Medida afetaria milhares de estudantes

A tentativa de barrar estudantes estrangeiros afetaria diretamente cerca de 25% do corpo discente de Harvard, formado por alunos internacionais. A ordem do governo obrigava estudantes já matriculados a se transferirem para outras instituições, sob pena de perderem seus vistos de permanência legal nos EUA.

Além disso, estudantes recém-aprovados para o próximo ano letivo teriam seu ingresso impedido, a menos que a decisão fosse revertida. A universidade classificou a medida como uma "violação flagrante" da Primeira Emenda da Constituição Americana e entrou com uma queixa judicial que culminou na suspensão da ordem.

Acusações e tensões entre Harvard e governo Trump

Em comunicado enviado à instituição, a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, alegou que Harvard não cooperou com a entrega de documentos sobre estudantes internacionais e acusou a universidade de adotar políticas consideradas "racistas" em seus programas de diversidade e de criar um "ambiente hostil" para alunos judeus.

As declarações e a decisão do governo geraram críticas e ampliaram o debate sobre restrições a estudantes estrangeiros nos Estados Unidos, um tema sensível e com forte impacto em universidades de prestígio global como Harvard.