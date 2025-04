Homem morre após consumir coco guardado fora da geladeira

Idoso morreu com coco - Foto: Joá Souza/ Ag. A TARDE

A morte de um homem de 69 anos após o consumo de água de coco chama a atenção. O idoso faleceu horas depois de ingerir a bebida, que havia sido armazenada sem refrigeração.

O caso aconteceu na Dinamarca e, de acordo com a revista Emerging Infectious Diseases, os primeiros sintomas apareceram três horas após consumir a bebida.

Segundo o jornal O Globo, o dinamarquês começou a apresentar episódios de suor intenso, náusea e vômito.

O idoso também demonstrou ter ficado confuso e não conseguia manter o equilíbrio. Horas depois do consumo, ele também estava com a pele pálida.

"O paciente consumiu água de coco diretamente da fruta usando um canudo. Como o sabor estava ruim, ele engoliu apenas uma pequena quantidade. Depois, abriu o coco e disse à esposa que o interior estava viscoso e parecia estragado”, diz o relato, divulgado pela revista.

A causa da morte tem relação com o fato de que o coco ficou na mesa da cozinha por um mês após a compra.

“Ele já havia sido previamente descascado, com o endosperma (carne do coco) visível na parte superior, facilitando o acesso aos orifícios (carpelos) e à água de coco", diz o texto. A recomendação era que a fruta fosse armazenado a entre 4°C e 5°C na geladeira.

O dinamarquês chegou a ser levado ao hospital, onde fez exames de ressonância magnética que "mostraram um inchaço cerebral severo". Ele recebeu tratamento intensivo para encefalopatia metabólica, que é uma condição que afeta o funcionamento do cérebro, mas acabou não resistindo.

Ainda de acordo com a publicação, o paciente foi declarado com morte cerebral 26 horas depois de ter sido levado ao hospital. A autópsia revelou fungos crescendo na traqueia do paciente.

O que dizem especialistas sobre o coco?

A recomendação de especialistas é que cocos abertos sejam mantidos na geladeira, entre três e cinco dias. Quando inteiros e fechados, eles podem ser guardados em temperatura ambiente por alguns meses.

Além disso, para bebês, crianças, idosos e pessoas com imunidade comprometida, o consumo é ainda mais crítico, já que esses grupos são mais vulneráveis a infecções.