Influencer é preso por invadir ilha do povo 'mais isolado do mundo'

- Foto: GETTY IMAGES via BBC

Um turista americano foi detido pelas autoridades da Índia após viajar para uma área restrita e tentar entrar no local para tentar fazer contato com um povo indígena isolado.

Mykhailo Viktorovych Polyakov, de 24 anos, é acusado de navegar até a Ilha Sentinela do Norte, no Oceano Índico, para fazer contato com o grupo, filmar sua visita e deixar uma lata de refrigerante na praia.

A Survival International, organização que defende os direitos dos povos indígenas, declarou que o ato colocou em risco a vida tanto do turista quanto dos sentineleses, descrevendo o caso como "profundamente perturbador".

A organização também alertou que os influenciadores de redes sociais agora representam uma "nova e crescente ameaça" aos povos isolados. As autoridades dos EUA informaram que estão cientes do caso e "monitorarão de perto a situação".

A Survival International descreve os sentineleses como o povo "mais isolado do mundo", vivendo em uma ilha do tamanho de Manhattan, em Nova York.