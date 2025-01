Homens gays podem ser padres desde que não transem, diz Vaticano

Papa Francisco - Foto: Handout | Vatican Media | AFP

O Vaticano publicou, nesta sexta-feira, 10, novas orientações para seminários que permitem que homens gays se tornem padres, desde que sejam celibatários. O documento, elaborado pela Conferência Episcopal Italiana (CEI), recua de uma instrução de 2016 que barrava seminaristas que tivessem "tendências homossexuais profundas".

As novas orientações foram publicadas sem alarde no site da CEI na quinta, 9. Segundo o documento, diretores de seminários devem levar em consideração a orientação sexual de um seminarista, mas apenas como um aspecto de vários.

"Ao lidar com tendências homossexuais no processo de formação, é adequado que a avaliação não se reduza apenas a este aspecto, mas sim busque entender seu significado em toda a estrutura da personalidade do jovem", afirma o texto.

Segundo o Vaticano, as novas orientações foram aprovadas em novembro e são válidas imediatamente, podendo ser reavaliadas depois de um período de três anos.

Apesar da postura mais aberta em relação a pessoas LGBT na Igreja, o Papa Francisco disse que os seminários já estão "cheios de viadagem", em uma fala que vazou na imprensa italiana.

Segundo os relatos de bispos próximos ao papa, Francisco também teria se posicionado contra a possibilidade que homens gays se tornassem padres. Em janeiro de 2023, Francisco disse ainda que a homossexualidade não é crime, mas é pecado, em uma entrevista à agência Associated Press em que pedia o fim de leis pelo mundo que criminalizam a orientação sexual.