Incêndio destrói templo budista que abrigava 'chama eterna' no Japão

O Salão Reikado, templo budista localizado no Monte Misen, no Japão, foi destruído por um incêndio na manhã desta quinta-feira, 21. O local era conhecido por abrigar a “Kiezu-no-hi”, chamada de “chama eterna”, mantida acesa, segundo a tradição budista, há quase 1,2 mil anos.



De acordo com o corpo de bombeiros japonês, o incêndio começou por volta das 8h30 e chegou a atingir uma área florestal próxima antes de ser controlado. Não houve registro de feridos.

Chama era símbolo religioso e histórico

O salão fazia parte do Templo Daishoin, um dos principais centros da escola Omuro do Budismo Shingon no país.



O espaço tinha forte relevância histórica e espiritual por preservar a chama que, segundo a tradição, teria sido acesa no ano de 806 pelo monge budista Kobo Daishi, também conhecido como Kukai.

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A chamada “chama eterna” se tornou conhecida internacionalmente após servir como uma das fontes da Chama da Paz do Parque Memorial da Paz de Hiroshima, criada em homenagem às vítimas da bomba atômica lançada pelos Estados Unidos em 1945.

Templo já havia sido destruído em outro incêndio

Esta não é a primeira vez que o Salão Reikado sofre danos graves por fogo.



Em 2005, o espaço também foi destruído em um incêndio atribuído à combustão de madeira morta e materiais inflamáveis armazenados no interior da construção. O templo foi reconstruído no ano seguinte para preservar tanto a arquitetura histórica quanto a chama sagrada.



As autoridades japonesas investigam agora as causas do novo incêndio.

Japão registra série de incêndios em templos históricos

O caso acontece em meio ao aumento de incêndios em construções religiosas históricas no Japão ao longo de 2026. Segundo autoridades locais, templos e santuários foram atingidos por fogo em diferentes províncias do país, incluindo:

Ehime;

Yamaguchi;

Toyama;

Mie;

Niigata.

Entre os locais afetados está até mesmo um santuário xintoísta de cerca de 300 anos dedicado justamente à prevenção de incêndios.