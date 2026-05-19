Mulher morre após cair de vulcão durante viagem de aniversário

Uma mulher de 42 anos morreu após sofrer uma queda de aproximadamente 600 metros enquanto escalava o vulcão Llaima, na região de La Araucanía, no Chile. A vítima foi identificada como Ingrid Daniela Vera Figueroa, moradora de Villarrica, casada e mãe de dois filhos.



A excursão fazia parte da comemoração de aniversário da mulher, que havia compartilhado nas redes sociais um vídeo emocionante poucas horas antes da tragédia. Na gravação publicada às 3h de domingo, 17, Ingrid demonstrava entusiasmo com a aventura.



“Espero que Deus esteja comigo neste dia maravilhoso… Estou muito feliz. Sim, tenho um pouco de incerteza sobre o que vai acontecer”, afirmou.



O acidente aconteceu por volta das 15h, quando o grupo estava a cerca de 2 mil metros de altitude tentando alcançar o cume do vulcão, que possui 3.125 metros acima do nível do mar.

Queda aconteceu durante subida ao vulcão

Segundo autoridades chilenas, a mulher escorregou por motivos ainda investigados e caiu pela encosta da montanha, morrendo no local.



A operação de resgate enfrentou dificuldades devido ao clima extremo na região. Ventos fortes, temperaturas negativas e baixa visibilidade impediram o acesso imediato de helicópteros ao local do acidente.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As buscas precisaram ser interrompidas durante a noite e só foram retomadas na manhã de segunda-feira, 18, quando equipes especializadas do Grupo de Operações Especiais da Polícia (GOPE), bombeiros e equipes de resgate conseguiram recuperar o corpo.

Grupo não teria feito registro obrigatório

Após a tragédia, a Corporação Nacional Florestal (CONAF) informou que o grupo de excursionistas não havia concluído o processo obrigatório de registro antes da subida ao vulcão.



Segundo o diretor regional da entidade, o procedimento é fundamental para agilizar operações de busca e acionar protocolos preventivos em situações de emergência.



As autoridades também alertaram para as condições climáticas severas na região, com temperaturas abaixo de zero e risco elevado para atividades de montanhismo durante os próximos dias.

Mulher era apaixonada por trilhas e natureza

Amigos e familiares descreveram Ingrid como uma mulher apaixonada pela natureza, por aventuras e trilhas. Ela também atuava como representante de pais na Escola de Artes Graham Bell Bicentennial, em Villarrica. Em nota, a instituição lamentou a morte.



"A Sra. Ingrid era conhecida por ser uma representante dos pais responsável, gentil e dedicada, sempre preocupada em apoiar o desenvolvimento acadêmico e emocional de seus filhos. É com profunda tristeza que estendemos nossas mais sinceras condolências à sua família”, afirmou a escola, em nota.

Vulcão já registrou outros casos recentes

O vulcão Llaima é considerado um dos mais desafiadores do Chile para atividades de escalada e montanhismo.



Em abril deste ano, outro caso mobilizou equipes de resgate após um turista argentino desaparecer enquanto tentava subir o vulcão em uma área não autorizada.



A operação também enfrentou dificuldades por causa da baixa visibilidade, neve e temperaturas extremas. O homem foi encontrado com vida horas depois.