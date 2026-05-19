Brasil toma ação decisiva diante de novo surto de ebola na África

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Diante do novo surto de ebola na África, classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma emergência de saúde pública de importância internacional, o Brasil ativou o plano de contingência nacional para febres hemorrágicas virais, além de intensificar a vigilância sobre viagens internacionais, especialmente com pessoas com histórico de viagem à República Democrática do Congo e a Uganda nos últimos 21 dias.

Os dois países são os mais atingidos pelo novo surto da doença. Até esta terça-feira, 19, foram registrados 513 casos suspeitos e 131 mortes na República Democrática do Congo.

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O plano do Ministério da Saúde prevê a identificação precoce de eventuais casos suspeitos, com notificação imediata, isolamento seguro do paciente e monitoramento de contatos para reduzir o risco de transmissão. Conforme orientação da OMS, o Brasil não deve fechar fronteiras, nem restringir viagens e comércio.

Apesar do temor internacional, especialistas afirmam que a doença não representa uma ameaça ao Brasil neste momento. O Ministério da Saúde reafirma que não há registro de circulação do vírus ebola no país ou no continente americano.