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EPIDEMIA

Brasil toma ação decisiva diante de novo surto de ebola na África

OMS classificou o novo surto como uma emergência de saúde pública de importância internacional

Gustavo Nascimento
Por
Profissionais do programa Médicos Sem Fronteiras em ação contra surto de ebola na África
Profissionais do programa Médicos Sem Fronteiras em ação contra surto de ebola na África - Foto: Divulgação | Médicos Sem Fronteiras

Diante do novo surto de ebola na África, classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma emergência de saúde pública de importância internacional, o Brasil ativou o plano de contingência nacional para febres hemorrágicas virais, além de intensificar a vigilância sobre viagens internacionais, especialmente com pessoas com histórico de viagem à República Democrática do Congo e a Uganda nos últimos 21 dias.

Os dois países são os mais atingidos pelo novo surto da doença. Até esta terça-feira, 19, foram registrados 513 casos suspeitos e 131 mortes na República Democrática do Congo.

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O plano do Ministério da Saúde prevê a identificação precoce de eventuais casos suspeitos, com notificação imediata, isolamento seguro do paciente e monitoramento de contatos para reduzir o risco de transmissão. Conforme orientação da OMS, o Brasil não deve fechar fronteiras, nem restringir viagens e comércio.

Apesar do temor internacional, especialistas afirmam que a doença não representa uma ameaça ao Brasil neste momento. O Ministério da Saúde reafirma que não há registro de circulação do vírus ebola no país ou no continente americano.

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