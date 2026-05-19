Brasil implementa sistema de vigilância contra hantavírus após morte

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O Brasil entrou em alerta para a contaminação do hantavírus após a morte de um homem de 46 anos em Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, no início do mês de maio. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o país implementou um sistema de vigilância para controle da doença.

Apesar do surto recente da doença, que foi registrado a bordo de um navio em Cabo Verde, na África, que seguiu para as Ilhas Canárias, o vírus já havia sido detectado no território brasileiro desde os anos 1990, com registros de óbitos reduzidos ao longo dos últimos anos.

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“Ano passado tivemos o menor número de óbitos. O hantavírus também é uma doença para a qual temos um sistema de vigilância. Esse tipo de cepa que circulou no cruzeiro foi pego na região andina, é uma cepa que nunca circulou no Brasil”, disse ele, em entrevista à CNN Brasil.

Sintomas do hantavírus

O hantavírus é transmitido comumente através de roedores silvestres e seus sintomas iniciais são semelhantes aos da gripe ou dengue, fazendo o paciente apresentar febre, dor no corpo, dor de cabeça e cansaço.

A doença pode evoluir rapidamente após alguns dias, apresentando um quadro respiratório grave, com falta de ar e tosse seca. Seus principais sintomas são: