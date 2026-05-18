Medicamentos para colesterol e de corticoide são recolhidos; saiba quais

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Houve suspeita de troca de cartuchos - Foto: Freepik

Dois laboratório iniciaram o recolhimento voluntário de medicamentos usados no controle do colesterol e no tratamento de inflamações. A Cimed retirou lotes dos medicamentosatorvastatina cálcica 40 mg e rosuvastatina cálcica 20 mg após identificar suspeita de mistura de embalagens entre os produtos.

De acordo com publicação no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 18, a medida envolve o lote 2424299 dos dois medicamentos. Segundo a empresa, houve suspeita de troca de cartuchos, com embalagens de rosuvastatina 20 mg presentes no lote de atorvastatina cálcica 40 mg.

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Além da Cimed, a Hypofarma também iniciou o recolhimento voluntário do medicamento Fosfato Dissódico de Dexametasona 4 mg/ml solução injetável, na apresentação em caixa com 50 unidades. O recolhimento é referente ao lote 25091566.

Segundo o Diário Oficial, o motivo da medida é a identificação de turvação da solução quando o medicamento é diluído em associação com determinados fármacos.

A atorvastatina cálcica e a rosuvastatina cálcica pertencem à classe das estatinas e são utilizadas para reduzir os níveis de colesterol ruim (LDL) e triglicerídeos no sangue, além de auxiliar na prevenção de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC.

Já o Fosfato Dissódico de Dexametasona é um medicamento utilizado em tratamentos inflamatórios e alérgicos, além de outras condições clínicas que exigem ação anti-inflamatória e imunossupressora.