Incêndio florestal causa evacuação de 20 mil pessoas em comunidade

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Moradores da região do Lago Okanagan, na Colúmbia Britânica, no Canadá, viveram momentos de terror na madrugada deste sábado, 8. O local foi atingido por um incêndio florestal de grandes proporções e precisou ser evacuado às pressas, retirando cerca de 20 mil pessoas.

Here's what it looks like on the ground there: pic.twitter.com/BfPcjl9NoF — Alexander Zoltan (@AmazingZoltan) August 8, 2026

Autoridades locais chegaram a decretar estado de emergência, emitindo ordens de evacuação para a cidade de Summerland, que tem cerca de 12 mil habitantes, e Peachland, onde moram 8 mil nativos.

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A saída repentina também causou congestionamentos nas rodovias ao sul de Summerland, no sentido de Penticton, devido ao grande fluxo de pessoas que deixavam as regiões afetadas pelo fogo e pela fumaça.

Ainda não há um balanço oficial sobre o estrago e nem a causa do incêndio, que foi classificado pelo oficial de informações de emergência, Erick Thompson, como um dos de “propagação e crescimento mais rápidos” que a região já viu.