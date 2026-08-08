ALERTA
Incêndio florestal causa evacuação de 20 mil pessoas em comunidade
Autoridades decretaram estado de emergência na região
Moradores da região do Lago Okanagan, na Colúmbia Britânica, no Canadá, viveram momentos de terror na madrugada deste sábado, 8. O local foi atingido por um incêndio florestal de grandes proporções e precisou ser evacuado às pressas, retirando cerca de 20 mil pessoas.
Here's what it looks like on the ground there: pic.twitter.com/BfPcjl9NoF— Alexander Zoltan (@AmazingZoltan) August 8, 2026
Autoridades locais chegaram a decretar estado de emergência, emitindo ordens de evacuação para a cidade de Summerland, que tem cerca de 12 mil habitantes, e Peachland, onde moram 8 mil nativos.
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A saída repentina também causou congestionamentos nas rodovias ao sul de Summerland, no sentido de Penticton, devido ao grande fluxo de pessoas que deixavam as regiões afetadas pelo fogo e pela fumaça.
Ainda não há um balanço oficial sobre o estrago e nem a causa do incêndio, que foi classificado pelo oficial de informações de emergência, Erick Thompson, como um dos de “propagação e crescimento mais rápidos” que a região já viu.