Influenciadora morre, aos 27 anos, após se engasgar durante jantar

Carol Acosta acumulava 6,6 milhões de seguidores no Instagram - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora digital Carol Acosta, conhecida como Killadamente, 27 anos, morreu após se engasgar durante um jantar no último sábado, 4. Segundo relatos, ela começou a ter dificuldades para respirar e, apesar dos esforços para reanimá-la e levá-la ao hospital, não resistiu.

De acordo com sua irmã, Khatyan, a família ainda aguarda os resultados do exame necroscópico para determinar as causas exatas da morte, mas foi confirmado que a jovem faleceu devido à asfixia causada pelo engasgo.

Quem era Carol Acosta?

Carol Acosta era uma defensora do movimento body positive e acumulava 6,6 milhões de seguidores no Instagram. Seu conteúdo engajava em temáticas como moda, lifestyle e mensagens de empoderamento.

Nascida na República Dominicana, Carol era mãe de dois filhos, Reina, de 4 anos, e Legend, de 2.

Além de ser reconhecida nas redes sociais, a influenciadora também foi destaque em veículos como People, Marca e La Nación. Ela chegou a ministrar palestras, como “Eu me amo e não me importo”, realizada na Argentina, onde abordou sua jornada de aceitação pessoal.