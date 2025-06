Irã ameaça fechar Estreito por onde passa 20% do petróleo global

A ameaça é uma resposta ao presidente dos Estados Unidos - Foto: Ilustrativa/Reprodução

O Irã ameaçou, nesta quinta-feira, 19, fechar o Estreito de Ormuz, caso os Estados Unidos entrem no conflito ao lado de Israel. O estreito é a principal rota marítima para navios petroleiros, por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo do mundo, o que pode causar um enorme impacto no comércio global em caso de bloqueio.

O parlamentar iraniano Seyyed Ali Yazdi Khah afirmou que os adversários devem saber que o país possui muitas opções e que as utilizará, se necessário. De acordo com o jornal Mehr, Teerã poderá fechar a rota estratégica para proteger seus interesses nacionais.

A ameaça é uma resposta à declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que irá decidir nas próximas duas semanas sobre o envolvimento direto do país no conflito.

A República Islâmica do Irã afirmou que a liberdade de navegação no estreito só será garantida se os interesses estratégicos do país não estiverem em risco.

8° dia de conflito

O Exército israelense anunciou nesta sexta-feira, 20, que bombardeou alvos durante a noite em Teerã, incluindo o que descreveu como um "centro de pesquisa e desenvolvimento do projeto de armas nucleares iraniano".

Além disso, as forças israelenses bombardearam "instalações de produção de componentes de mísseis e fábricas de materiais-primas utilizadas para a fabricação dos motores dos mísseis", afirma a nota. Os sistemas de defesa antiaérea israelenses interceptaram quatro drones lançados pelo Irã, acrescenta o comunicado.