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Irã bombardeia Israel, que promete resposta à altura

Ataques aconteceram neste domingo, 7

Cássio Moreira
Por
Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel
Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel - Foto: Jack Guiez | AFP

O Irã voltou a fazer ataques de mísseis ao território de Israel, neste domingo, 7, após o bombardeio israelense a Beirute, capital do Líbano. A informação foi confirmada em uma publicação no Telegram.

No comunicado, o governo de Israel pede que as imagens dos impactos dos mísseis não sejam publicadas ou compartilhadas. Não há, até o momento, informações sobre possíveis danos dos ataques.

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"Uma nova saraivada de mísseis foi lançada contra o Estado de Israel. As Forças de Defesa de Israel reiteram e enfatizam a proibição de publicar ou compartilhar imagens e localizações dos impactos", diz a mensagem divulgada no Telegram.

Resposta à altura

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu uma resposta à altura dos ataques iranianos, com margem para um 'contra-ataque'. Segundo informações do site americano Axios, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve novamente intervir na crise.

Trump afirmou que deve ligar para Netanyahu para contornar a situação, e mostrou preocupação com o risco de adiar o acordo de paz negociado nas últimas semanas.

"Estamos próximos de um acordo [de paz] final com o Irã, eu não quero estragar tudo por causa do que está acontecendo agora", afirmou Trump ao Axios.

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Irã Israel

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