Israel aprova cessar-fogo de dois meses com Hezbollah

Ataques no sul do Beirute - Foto: Ibrahim Amro | AFP

O governo de Israel aprovou um cessar-fogo em, ao menos, dois meses com o grupo libanês Hezbollah, mediado pelo governo dos Estados Unidos, nesta terça-feira, 26.

"Estamos prontos para devolver nossos cidadãos [deslocados pela guerra] para o norte", disse o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu em pronunciamento na TV. Ele prometeu voltar ao ataque se o Hezbollah o violar. "Nós vamos reagir."

Durante discurso, o primeiro-ministro também prometeu direcionar forças à questão da "ameaça do Irã", e disse que o cessar-fogo é necessário para reforçar suas tropas com armamentos.

Esta é a segunda trégua aceita pelo gabinete de segurança do premiê desde que os terroristas palestinos do Hamas lançaram o ataque de 7 de outubro de 2023, que disparou a guerra regional ora em curso também no vizinho ao norte.

Na TV, Netanyahu aproveitou para falar sobre as vitórias militares e ameaçou outro aliado da teocracia, a ditadura da Síria, que "está brincando com fogo" ao permitir que grupos baseados no país ataquem Israel.