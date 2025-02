Israel deixa Conselho de Direitos Humanos da ONU

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel - Foto: Menahem Kahana | AFP

Israel não faz mais parte do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU). A decisão de deixar o grupo foi confirmada pelo ministro das Relações Exteriores do país, Israel Katz, nesta quinta-feira, 6.

A saída de Israel acontece dois dias após os Estados Unidos deixar o CDH. Fundado em 2006, o conselho discute temas como direitos das mulheres e da população LGBTQIAPN+, liberdade de expressão e associação, e exercício livre de crenças.

Na carta enviada ao CDH, o ministro israelense acusou o bloco de atuar contra o país, que interrompeu recentemente o conflito com o Hamas, que deixou milhares de mortos, após acordo de cessar-fogo.

"A decisão foi tomada à luz do contínuo e implacável viés institucional contra Israel no Conselho de Direitos Humanos, que persiste desde sua criação em 2006", afirmou Katz no documento enviado ao presidente do conselho, Jorg Lauber.