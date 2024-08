Israel intercepta míssil disparado do Iêmen pelos rebeldes Houthis - Foto: Reprodução

Forças aéreas israelenses afirmaram ter interceptado um míssil disparado do Iêmen neste domingo, 21, após os rebeldes Houthis afirmarem ter disparado vários mísseis contra a cidade israelense de Eilat, no Mar Vermelho.

Segundo o exército israelense, o sistema de defesa antimísseis Arrow 3 derrubou o projétil lançado do Iêmen neste domingo, antes que ele cruzasse o território israelense. Antes da interceptação, sirenes de ataque aéreo soaram em Eilat, fazendo com que os moradores corressem para se abrigar.

A série de ataques entre Israel e o movimento houthis se intensificou após ataques na última sexta-feira 19, quando o grupo iemenita lançou um drone que atingiu o centro de Tel Aviv, matando um homem e ferindo outros quatro.

Após os ataques, aviões de guerra israelenses realizaram um ataque aéreo perto do porto de Hodeidah, no Iêmen, em resposta no sábado, 20, atingindo o que Israel disse serem alvos militares Houthis.

Segundo o movimento islamita libanês Hezbollah afirmou que os ataques de Israel deste sábado, 20, contra seus aliados iemenitas, os rebeldes houthis, anunciam uma guinada perigosa após mais de nove meses de guerra em Gaza.

O porta-voz Houthi Mohammed Abdulsalam disse à Al Jazeera TV, do Catar, neste domingo que não haverá “linhas vermelhas… todas as instituições sensíveis… serão um alvo para nós”.