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TENSÃO

Israel volta a bombardear Beirute enquanto EUA negociam paz

Exército isralelense confirmou a autoria do ataque neste domingo, 14

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Ilustrativa explosão em Beirute
Ilustrativa explosão em Beirute - Foto: IBRAHIM AMRO/AFP

O Exército de Israel informou neste domingo, 14, que lançou mísseis contra alvos do Hezbollah em Beirute, capital do Líbano. A ofensiva provocou uma grande nuvem de fumaça sobre a cidade e elevou a tensão no Oriente Médio em meio às negociações por um acordo entre Estados Unidos e Irã.

Segundo o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a ação foi uma resposta ao lançamento de projéteis pelo Hezbollah contra o norte de Israel.

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Mais cedo, os militares israelenses afirmaram que o grupo disparou três projéteis em direção ao território que pertence a Israel.

De acordo com o portal Axios, a operação foi comunicada previamente ao Centro de Comando Militar dos Estados Unidos na região.

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Acordo de paz

O novo ataque ocorre em um momento delicado para a diplomacia internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que um acordo entre Washington e Teerã pode ser assinado ainda neste domingo, 14, após meses de negociações.

A possibilidade, porém, é contestada pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), que negou a assinatura de um acordo neste domingo e criticou a insistência de Trump em anunciar uma data para o entendimento.

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