Japão tenta há 3 dias retirar idoso de caminhão que caiu em cratera

O incidente ocorreu na cidade de Yashio, a 25 km de Tóquio - Foto: PHILIP FONG | AFP

Um idoso de 74 anos caiu em uma cratera aberta em uma rodovia na região de Tóquio, no Japão, na terça-feira, e, 28, está há três dias no local aguardando ser resgatado.

O homem, de 74 anos, dirigia um caminhão quando o solo cedeu e o veículo foi engolido pela cratera. O incidente ocorreu na cidade de Yashio, a 25 km de Tóquio. Socorristas fizeram uma nova tentativa de salvamento na manhã desta sexta-feira, 31, pelo horário local — noite de quinta-feira, 30, no Brasil.

Inicialmente, a abertura tinha cerca de 10 metros de largura e três de profundidade. Equipes de resgate chegaram a se comunicar com o idoso. No entanto, a cratera continuou cedendo, soterrando a cabine do caminhão. Desde então, as autoridades não conseguiram mais contato com o motorista.

De acordo com a emissora estatal NHK, a cratera já alcançou 20 metros de diâmetro e segue se expandindo devido à erosão do solo. As autoridades acreditam que o problema começou após o rompimento de um encanamento de esgoto a cerca de 10 metros de profundidade.

A instabilidade do terreno tem dificultado o trabalho dos socorristas, que também atuam para impedir que a água da chuva agrave a situação. Um guindaste foi usado para tentar içar o caminhão, mas apenas a caçamba foi removida. Até a última atualização desta reportagem, a cabine seguia soterrada.

O incidente levou ao fechamento da rodovia, e as autoridades orientaram os moradores da região a não utilizarem água.