Jovem pede pagamento pelo “tempo que perdeu” após date cancelado

A fotógrafa McKenna Hutchinson viralizou na internet ao compartilhar a história do dia em que “levou um bolo” de uma paquera. Em vídeo publicado no TikTok, a jovem contou que marcou de sair com um rapaz, mas ele acabou cancelando em cima da hora – o que a fez cobrar pelo tempo que havia perdido.

De acordo com a jovem de 26 anos, o homem se desculpou e sugeriu remarcar o encontro, mas ela não estava disposta a dar uma segunda chance. “Pensando bem, como fotógrafa, sempre peço um adiantamento para garantir que meus clientes sejam sérios. Talvez isso pudesse ser aplicado a ele também, já que mostrou ser instável”.

McKenna, então, teve a ideia de pedir um “pagamento” por conta do ocorrido. Para sua surpresa, ele aceitou e enviou US$ 100 (R$ 590). Como o pagamento foi feito, ela decidiu aceitar o novo encontro.

“Quando ele me enviou o dinheiro, eu estava com uma amiga em um jantar e acabei pagando o jantar dela, então quando o pagamento dele chegou, vi como uma espécie de reembolso”, finalizou.