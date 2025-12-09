Jovens menores de 16 anos serão proibidos de usar redes sociais

Medida vale para Instagram, Facebook, Threads, TikTok, Snapchat, YouTube, X, entre outras - Foto: Freepik

A partir desta quarta-feira, 10, a lei que proíbe o uso de redes sociais por menores de 16 anos passará a ser aplicada na Austrália. O país será o primeiro no mundo a adotar uma regra com esse alcance, depois de ela ter sido aprovada no final de 2024.

A medida vale para Instagram, Facebook, Threads, TikTok, Snapchat, YouTube, X, o fórum de discussões Reddit e as plataformas de transmissões ao vivo Kick e Twitch. Com a nova lei, elas deverão desativar ou remover contas já existentes de menores de 16 anos e agir para evitar a criação de novos perfis de usuários nessa faixa etária.

Estão de fora plataformas como YouTube Kids, Google Classroom, WhatsApp, Roblox e Discord. Isso porque a lei se refere a plataformas que têm como único propósito ou propósito significativo permitir a interação online entre usuários e permitam a publicação de conteúdos por usuários.

Além da Austrália, outros países estão adotando medidas para restringir o acesso de crianças e adolescentes às redes sociais. O Brasil vai exigir a partir de março a vinculação de contas de menores de idade aos perfis de um adulto responsável, como parte do que ficou conhecido como Lei Felca ou ECA Digital.

Qual o objetivo?

O objetivo da proibição, segundo o governo da Austrália, é proteger crianças e adolescentes do modelo de redes sociais "que as encorajam a passar mais tempo diante das telas, enquanto oferecem, ao mesmo tempo, conteúdos prejudiciais à saúde e ao bem-estar".

As empresas deverão adotar "medidas razoáveis" e adotar múltiplas tecnologias de verificação de idade para garantir que menores de 16 anos acessem seus serviços. E não poderão aceitar autodeclaração de idade.

As plataformas deverão "encontrar maneiras de evitar que menores de 16 anos falsifiquem sua idade usando documentos de identidade falsos, ferramentas de IA ou deepfakes", além de tentar impedir que esses usuários contornem o bloqueio com uso de VPNs, de acordo com o governo australiano.

As redes sociais que cometerem violações sérias e repetidas poderão enfrentar multas de até 49,5 milhões de dólares australianos (cerca de R$ 179 milhões, na cotação de 5 de dezembro).

Lei é questionada na Justiça

Um grupo chamado Digital Freedom Project (Projeto Liberdade Digital) entrou com um processo na Suprema Corte da Austrália para questionar a lei, afirmando que a regra "rouba" dos jovens a liberdade de comunicação política. A ação foi adotada no final de novembro.

Conforme a Reuters, a ministra das Comunicações da Austrália, Anika Wells, disse que o governo não será intimidado por ameaças legais e que "continua firme ao lado dos pais, e não das plataformas políticas".

Outras críticas são de que a lei não garante proteção a crianças e adolescentes porque não inclui plataformas de jogos, relacionamento e inteligência artificial, por exemplo.

A coleta de dados em massa para verificar a idade de usuários também é apontada como um potencial fator de risco para futuros vazamentos de dados.

Ainda de acordo com o governo australiano, a lei prevê "proteções fortes" para dados pessoais, incluindo a exigência de exclusão dos registros após cada verificação.