IMPRESSIONANTE
Família bate recorde inusitado e monta mais de 600 árvores de Natal em casa
Árvores ocupam praticamente todos os cômodos da casa
Por Edvaldo Sales
Uma casa em Rinteln, na Baixa Saxônia, noroeste da Alemanha, guarda uma surpresa natalina vibrante por trás de suas paredes. A família Jeromin novamente quebrou o recorde mundial de maior número de árvores de Natal decoradas em um único local.
Segundo confirmou o Instituto de Recordes da Alemanha (RID) nesta sexta-feira, 4, são 621 no total.
Leia Também:
“Para mim, é simplesmente maravilhoso, absolutamente lindo. Sejam jovens ou idosos, as pessoas entram aqui e saem com um sorriso no rosto”, disse Thomas Jeromin à Reuters TV, destacando sua paixão pela decoração natalina.
As árvores ocupam praticamente todos os cômodos da casa — até o banheiro — e o processo de montagem começa já em junho. Essa não é a primeira conquista da família: eles já bateram o mesmo recorde seis vezes, mantendo o título entre 2017 e 2021 e novamente em 2023 e 2024.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes