Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IMPRESSIONANTE

Família bate recorde inusitado e monta mais de 600 árvores de Natal em casa

Árvores ocupam praticamente todos os cômodos da casa

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

05/12/2025 - 12:54 h
Árvores ocupam praticamente todos os cômodos da casa
Árvores ocupam praticamente todos os cômodos da casa -

Uma casa em Rinteln, na Baixa Saxônia, noroeste da Alemanha, guarda uma surpresa natalina vibrante por trás de suas paredes. A família Jeromin novamente quebrou o recorde mundial de maior número de árvores de Natal decoradas em um único local.

Segundo confirmou o Instituto de Recordes da Alemanha (RID) nesta sexta-feira, 4, são 621 no total.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Sem internet, carros ou luz: conheça o povo que vive como no passado
Itália paga até 6 mil euros para quem se mudar e trabalhar lá
Papa faz nova orientação sobre sexo e surpreende com decisão

“Para mim, é simplesmente maravilhoso, absolutamente lindo. Sejam jovens ou idosos, as pessoas entram aqui e saem com um sorriso no rosto”, disse Thomas Jeromin à Reuters TV, destacando sua paixão pela decoração natalina.

As árvores ocupam praticamente todos os cômodos da casa — até o banheiro — e o processo de montagem começa já em junho. Essa não é a primeira conquista da família: eles já bateram o mesmo recorde seis vezes, mantendo o título entre 2017 e 2021 e novamente em 2023 e 2024.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alemanha natal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Árvores ocupam praticamente todos os cômodos da casa
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Árvores ocupam praticamente todos os cômodos da casa
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

Árvores ocupam praticamente todos os cômodos da casa
Play

Polícia identifica “intercâmbio” de membro do CV na Ucrânia para treinamento de guerra

Árvores ocupam praticamente todos os cômodos da casa
Play

Presidente mexicana é assediada sexualmente na rua; veja vídeo

x