Família bate recorde inusitado e monta mais de 600 árvores de Natal em casa

Árvores ocupam praticamente todos os cômodos da casa - Foto: Divulgação

Uma casa em Rinteln, na Baixa Saxônia, noroeste da Alemanha, guarda uma surpresa natalina vibrante por trás de suas paredes. A família Jeromin novamente quebrou o recorde mundial de maior número de árvores de Natal decoradas em um único local.

Segundo confirmou o Instituto de Recordes da Alemanha (RID) nesta sexta-feira, 4, são 621 no total.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Para mim, é simplesmente maravilhoso, absolutamente lindo. Sejam jovens ou idosos, as pessoas entram aqui e saem com um sorriso no rosto”, disse Thomas Jeromin à Reuters TV, destacando sua paixão pela decoração natalina.

As árvores ocupam praticamente todos os cômodos da casa — até o banheiro — e o processo de montagem começa já em junho. Essa não é a primeira conquista da família: eles já bateram o mesmo recorde seis vezes, mantendo o título entre 2017 e 2021 e novamente em 2023 e 2024.