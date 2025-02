Justiça barra decisão de Trump sobre cidadania para nascidos nos EUA

Decisão está suspensa até início de discussão sobre o tema - Foto: Jim Watson | AFP

A Justiça dos Estados Unidos bloqueou, nesta quinta-feira, 23, a decisão do presidente Donald Trump de proibir que bebês nascidos no país, mas filhos de pais em situação ilegal, tenham a cidadania americana.

A decisão é do juiz John C. Courghenour, com validade inicial de 14 dias. O magistrado pede a suspensão do decreto do presidente, que tem tentado barrar a chegada de imigrantes ilegais no país, até que novas discussões sobre o tema aconteçam.

“Estou no tribunal há mais de quatro décadas, e não consigo me lembrar de outro caso em que a questão apresentada seja tão clara quanto esta. Esta é uma ordem flagrantemente inconstitucional”, pontuou o juiz na decisão.

Trump e a Casa Branca ainda não se pronunciaram acerca da decisão judicial.