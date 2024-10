Líbano volta a ser bombardeado e já soma quase 2 mil mortes

Área perto de aeroporto de Beirute é atacada - Foto: AFP

A capital do Líbano, Beirute, voltou a ser bombardeada no fim da noite desta quinta-feira, 3, pelo horário local. Uma fonte próxima ao Hezbollah informou à agência AFP que Israel teria lançado 11 mísseis consecutivos no subúrbio situado na porção ao sul da capital.

Atacado por Israel nos últimos 11 dias, o país já soma quase 2 mil mortes.



A mídia israelense afirmou que os ataques em Daieh têm como alvo o possível sucessor de Hassan Nasrallah, Hashem Sfieddine. Hassan era o líder do Hezbollah, mas foi morto por Israel no último dia 27/9.

O Ministério da Saúde do Líbano registrou 37 mortos e outras 151 pessoas feridas nas últimas 24h.