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Líder de “culto do orgasmo” condenada a nove anos de prisão; saiba quem é

Empresária foi acusada de conspiração para trabalho forçado

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

01/04/2026 - 12:50 h

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Saiba quem é líder de “culto do orgasmo” condenada a nove anos de prisão
Saiba quem é líder de “culto do orgasmo” condenada a nove anos de prisão -

A empresária e fundadora da empresa de bem-estar sexual “OneTaste”, Nicole Daedone, de 58 anos, foi condenada nesta segunda-feira, 30, a nove anos de prisão por conspiração para trabalho forçado.

Ela ganhou notoriedade ao fundar a empresa “One Taste”, no ano de 2004, que oferecia "meditação orgásmica". A prática une, sexualidade, espiritualidade e desenvolvimento pessoal.

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A organização se apresentava como algo voltado ao bem-estar feminino e ao autoconhecimento.

Saiba quem é a líder do “culto do orgasmo”

Nicole Daedone nasceu em Los Gatos, na Califórnia, em 1968, e foi criada somente por sua mãe. Antes de ganhar notoriedade como autora e empreendedora, ela trabalhou em diversos empregos, como:

  • trabalhos em galerias de arte;
  • garçonete;
  • stripper;
  • acompanhante.

Sendo nesse período que, de acordo com sua biografia, ela teria se aproximado de comunidades alternativas ligada à meditação, ioga e movimentos de sexualidade e desenvolvimento pessoal.

Drama da One Taste

A história de sua empresa, a “One Taste”, é contada em um documentário disponível na Netflix lançado em 2022, chamado "Orgasmos à Venda: O Lado Sombrio da OneTaste", que investiga a ascensão e as acusações contra a empresa.

Imagem ilustrativa da imagem Líder de “culto do orgasmo” condenada a nove anos de prisão; saiba quem é
| Foto: Divulgação | Netflix

Condenação da empresária

Nesta segunda-feira, 30, a empresária foi condenada a nove anos de prisão por conspiração de trabalho forçado.

O caso expôs acusações de exploração sexual e manipulação psicológica dentro de sua empresa, a One Taste.

Além da pena de prisão, Daedone foi obrigada a abrir mão de US$ 12 milhões (cerca de R$ 62,8 milhões) em indenizações. Cerca de sete vítimas receberam o valor de US$ 890 mil (aproximadamente R$ 4,6 milhões) pelos repasses, de acordo com promotores federais.

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Entenda a “meditação orgásmica” vendido pela empresária

O principal produto da One Taste era a "orgasmic meditation" (meditação orgásmica). O processo era realizado em grupo e consistia na estimulação manual do clítoris durante cerca de 15 minutos.

Tal método chamou atenção da mídia americana ao longo da década de 2010, sendo apresentada como uma abordagem inovadora para discutir o prazer feminino, relacionamento e espiritualidade.

Com a fama, a empresa se expandiu para outras cidades como Los Angeles, Nova York e Londres, oferecendo cursos, workshops e treinamentos pagos.

Controle psicológico sobre os participantes

Contudo, a organização teria desenvolvido uma estrutura de forte controle psicológico sobre participantes, conforme apontam as investigações.

Entenda a condenação

Nicole Daedone, juntamente de Rachel Cherwitz, ex-diretora de vendas da empresa, foram consideradas culpadas por um júri federal em 2025.

Ambas foram acusadas de liderar um esquema que explorava integrantes da comunidade criada pela One Taste.

De acordo com as acusações, mulheres que procuravam a organização acabavam sendo pressionadas a trabalhar longas jornadas sem a remuneração adequada.

Em alguns casos, elas eram coagidas a manter relações sexuais com investidores e clientes da empresa.

"Este caso expôs um esquema que durou uma década, no qual as rés usaram coerção psicológica, emocional e financeira para controlar suas vítimas e extrair trabalho e serviços para seu próprio benefício", declarou o procurador em comunicado do United States Attorney's Office - Eastern District of New York.

Durante o julgamento, os promotores afirmaram que as líderes da empresa utilizavam manipulação psicológica, pressão econômica e intimidação para controlar integrantes da organização.

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