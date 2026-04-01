Lei dobra pena e reforça prisão para casais homoafetivos em Senegal

Os casais LGBT não podem se relacionar no país - Foto: Ilustrativa | Freepik

Os casais homoafetivos do Senegal devem ficar em alerta. O presidente do país, Bassirou Diomaye Faye, revelou que as penas referentes a pessoas que se relacionam sexuamente com outras do mesmo sexo aumentarão significativamante.

De acordo com o líder, a lei garante que a punição aumente para entre cinco e dez anos de prisão. O texto, que foi aprovado inicialmente pelo Parlamento, ainda cita que a pena anterior era de um a cinco anos.

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Além da prisão, os indiciados pelo crime deverão pagar uma multa no valor de R$ 90 mil e os indiciados por “apologia” à homossexualidade serão perseguidos pela Justiça do país.

Aprovação da lei

Antes da aprovação oficial do presidente, o Projeto de Lei foi discutido e aprovado pelos legisladores. Segundo informações da imprensa local, foram por 135 votos a favor, três abstenções e nenhum voto contra.

Manifestantes chegaram a se reunir em frente ao Parlamento antes da votação. Ativistas que defendem os valores islâmicos declararam ser a favor do cumprimento da nova lei e prisão dos integrantes da comunidade LGBTQIA+.