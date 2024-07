"Loucas por meninos", professoras são presas por abusar alunos

Elas são melhores amigas - Foto: Reprodução

Presas por abusar tres alunos, as professoras Railey Greeson e Brooklyn Shuler, do Estados Unidos, eram conhecidas por ter um comportamento "predador". Pessoas da comunidade estudantil julgavam que elas eram "loucas por meninos".

"Não estou tentando estereotipar, mas você poderia olhar para elas e dizer que eram um problema. Elas pareciam loucos por meninos. E todos na escola sabiam disso e brincavam sobre isso", afirmou Audrey Decker, cuja enteada frequenta a escola, em entrevista ao "NY Post".

"Você deveria tê-las visto com algum pai atraente que vinha à escola. Elas flertavam com ele. Sabe: riam muito alto, chegavam bem perto, esse tipo de coisa", declarou a mãe de um estudante do segundo ano, que pediu para não ser identificada. "Ficavam flertando, tentavam ser fofas. Não tinham vergonha", acrescentou.



Railey e Brooklyn se consideravam melhores amigas e madrinhas de casamento uma da outra.

Railey é acusada de abusar sexualmente de dois estudantes entre 29 de outubro de 2021 e 3 de janeiro de 2022. Brooklyn foi indiciada sob a acusação de ter abusado de um estudante diferente, também entre essas mesmas datas.