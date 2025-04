Lua Rosa ocorre neste domingo; saiba o melhor horário para ver

Lua cheia - Foto: Stefano Rellandini / AFP

O fenômeno da "Lua Cheia Rosa" começou neste sábado,12, e o ápice ocorrerá neste domingo,13. O mundo inteiro conseguirá apreciar e sua fase cheia alcança o pico de iluminação às 21h22 (horário de Brasília).

Quem tem interesse em observar o fenômeno não precisam de equipamentos especiais. É possível visualizá-lo a olho nu, desde que o céu esteja sem ou com poucas nuvens.

Por que lua rosa?

Apesar do nome, a lua não muda de cor. Na verdade é intitulado desta forma fazendo uma alusão ao período em que as flores desabrocham no território norte-americano, já que esta época é primavera no Hemisfério Norte.

O nome vem principalmente da planta phlox da montanha, nativa da América do Norte, que tem uma forte cor rosa.