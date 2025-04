Papa Francisco faz nova aparição surpresa no Vaticano

Papa Francisco faz nova aparição surpresa - Foto: HANDOUT/AFP

Em recuperação de uma grave pneumonia nos pulmões, o Papa Francisco reapareceu novamente de surpresa na Praça de São Pedro, no Vaticano , durante a missa de Domingo de Ramos.

Na ocasião, Francisco abriu as mãos dos presentes e distribuiu doces às crianças. Do altar situado em frente à Basílica de São Pedro, ele desejou um “feliz Domingo de Ramos, feliz Semana Santa”.

O Papa também agradeceu aos fiéis pelas orações e pediu a paz mundial, especialmente às vítimas do desabamento da boate na República Dominicana.

No último domingo, ele também havia encontrado os fiéis em frente à Basílica de São Pedro durante a oração do Angelus. Na quarta-feira, Francisco recebeu a visita do rei Carlos III e da rainha Camilla, do Reino Unido.

Já na quinta-feira, ele visitou a Basílica de São Pedro para acompanhar as obras de renovação e visitar o túmulo do Papa Pio X. No sábado, rezou na Basílica de Santa Maria Maggiore, conhecida como sua favorita.