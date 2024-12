Madonna publica foto de IA abraçada e de 'chamego' ao Papa Francisco

A primeira vez que Madonna foi excomungada pela Igreja Católia aconteceu em 1989 - Foto: Reprodução

A cantora Madonna surpreendeu seus fãs ao publicar montagem de IA (Inteligência Artificial) abraçada e de "chamego" com o Papa Francisco, na noite desta sexta-feira, 13.

"Indo para o final de semana assim", escreveu ela na legenda de uma das publicações. "É bom ser vista", disse Madonna na outra imagem. As fotos foram feitas pelo artista Rick Dick, que cria imagens de IA em sua página no Instagram.

Leia mais:

>> Trabalhadores ficam feridos após teto de escola desabar no Itaigara

>> Homem teria caído de edifício durante briga no Rio Vermelho

>> Veja decisão de Moraes que resultou na ordem de prisão de Braga Netto

Na internet, as imagens foram interpretadas como uma provocação à Igreja Católica — que já excomungou Madonna três vezes.

Madonna e os problemas com a Igreja Católica

A primeira vez que Madonna foi excomungada pela Igreja Católia aconteceu em 1989, quando a artista lançou a música Like A Prayer. No clipe, a cantora revoltou o clero por aparecer beijando uma divindade negra, que seria a representação de Jesus.

Depois, em 1990, Madonna voltou a provocar a Igreja. No palco, durante uma turnê, a artista incluiu uma performance da música Like A Virgin em que simulava a masturbação.

Já a última vez excomungada foi durante uma turnê Confessions Tour, em 2006. No palco, Madonna revoltou a comunidade católica ao performar a música Live To Tell "pregada" em uma grande cruz espelhada, usando uma coroa de espinhos na cabeça.

Na época, ao ver a cena, o então Papa Bento XVI pediu a excomunhão da cantora, a acusando de blasfêmia. Ser excomungado significa ser expulso de uma comunidade religiosa, ficando proibido de participar de rituais e de frequentar a igreja.