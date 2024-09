Magnata canadense é condenado a 11 anos de prisão por agressão sexual

- Foto: COLE BURSTON / AFP

Peter Nygard, fundador de uma das maiores marcas de moda do Canadá, foi condenado nesta segunda-feira (9) em Toronto a 11 anos de prisão por quatro acusações de agressão sexual contra três mulheres e uma menor.

O empresário pode ser libertado em aproximadamente seis anos e meio, descontando o tempo que já passou em prisão preventiva, ou antes, caso obtenha liberdade condicional.

Nygard, de 83 anos, é "uma história de sucesso canadense que terminou bastante mal", disse o juiz da Corte Superior de Ontário, Robert Goldstein, durante a leitura da sentença.

Leia também:

>> Teve plano de saúde cancelado? Advogado explica o que fazer

>> Polícia prende homens com mais de 300 kg de maconha vindas do Paraguai

>> A menos de 30 dias do 1º turno, eleitores devem atualizar e-Título

Ao qualificá-lo como um "predador sexual", o magistrado destacou que "o senhor Nygard usou sua fortuna, poder e perfil para se aproveitar de suas vítimas".

Coberto com um capuz preto e uma viseira improvisada para ocultar seus olhos no tribunal, Nygard não pareceu reagir ao veredicto.

Gerri Wiebe, seu advogado, disse que apelará da sentença, enquanto "mantém a inocência" do cliente em relação aos outros casos criminais pendentes contra ele.

Do lado de fora do tribunal em Toronto, o porta-voz de uma das vítimas de Nygard, cujas identidades estão protegidas por uma ordem do tribunal, leu uma declaração em nome dela.

"Fizemos isso para garantir que cada vítima de agressão sexual se lembre deste julgamento e tenha força e confiança para denunciar e não se sentir ameaçada pelo status social ou fortuna" do agressor, dizia a nota.

Nygard foi condenado em novembro de 2023 por usar seu cargo como chefe de uma das maiores empresas de roupas do Canadá para agredir sexualmente três mulheres e uma adolescente de 16 anos entre 1988 e 2005.

O juiz destacou em sua sentença o alto nível de "violência, degradação e (a) duração dessas agressões sexuais, [assim como] as manipulações usadas para levar as vítimas para (seu) apartamento particular" em Toronto.