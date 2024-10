Magnata gasta R$ 11 milhões para trocar plasma do corpo e rejuvenescer

- Foto: Reprodução

O magnata Bryan Johnson, de 47 anos, investiu U$ 2 milhões, aproximadamente R$ 11,2 milhões na conversão, para substituir todo o plasma de seu corpo em busca de retornar aos 18 anos de idade.

O magnata e empresário da biotecnologia substituiu o componente sanguíneo por albumina pura, uma proteína que desempenha diversas funções no organismo, como a regulação do pH e o transporte de nutrientes.



Johnson fez uma grande fortuna aos 30 anos, quando vendeu sua empresa de processamento de pagamentos para o eBay. Há um ano, o norte-americano trocou de sangue com o filho de adolescente. Nas redes sociais Johnson comentou a diferença entre os procedimentos.

"O equipamento remove todo o plasma do meu corpo e o substitui por albumina. Os objetivos da terapia são remover toxinas do meu corpo. As evidências são emergentes", detalhou.

Segundo o empresário, o profissional que realizou o procedimento ficou impressionado com o quanto o plasma estava limpo: “Quando terminamos o procedimento ele não conseguia jogá-lo fora. Ele ficou imaginando todo bem que o material poderia fazer ao mundo.”

O magnata ainda revelou que almeja passar dos 200 anos e que irá leiloar o “ouro líquido” e reverte-lo em procedimentos para combater a calvície e cabelos grisalhos.