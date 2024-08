Maria Branyas: mulher mais velha do mundo morre aos 117 anos

- Foto: Reprodução/Guinness Book

Morreu nesta terça-feira, na Espanha, a pessoa mais velha do mundo, aos 117 anos. Maria Branyas Morera nasceu em 4 de março de 1907, em São Francisco, nos Estados Unidos.

"Maria Branyas nos deixou. Ela morreu como desejava: enquanto dormia, de forma tranquila e sem dor. Sempre a lembraremos por seus conselhos e sua bondade," escreveu sua família em sua conta na rede social X.

Branyas, que viveu nas últimas duas décadas na casa de repouso Santa Maria del Tura, na cidade de Olot, no nordeste da Espanha, havia alertado em uma postagem na terça-feira que se sentia "fraca".

O Guinness World Records havia oficialmente reconhecido Branyas como a pessoa mais velha do mundo em janeiro de 2023, após a morte da freira francesa Lucile Randon, que tinha 118 anos. Após a morte de Branyas, a pessoa mais velha viva do mundo é a japonesa Tomiko Itooka, nascida em 23 de maio de 1908 e com 116 anos, de acordo com o US Gerontology Research Group.



Branyas, que viveu a gripe de 1918, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e a guerra civil espanhola, contraiu Covid-19 em 2020, apenas algumas semanas após comemorar seu 113º aniversário, e foi confinada ao seu quarto na casa, mas se recuperou completamente.

Sua filha mais nova, Rosa Moret, uma vez atribuiu a longevidade de sua mãe à "genética". "Ela nunca foi ao hospital, nunca quebrou nenhum osso, está bem, não sente dor," disse Moret à televisão regional catalã em 2023.