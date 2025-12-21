Menu
HOME > MUNDO
MUNDO

Massacre em bar deixa 9 mortos na África do Sul

Cerca de 12 homens atacaram uma taberna em Bekkersdal

AFP

Por AFP

21/12/2025 - 12:35 h
A maioria estava armada com pistolas e um deles portava um fuzil de assalto AK-47
A maioria estava armada com pistolas e um deles portava um fuzil de assalto AK-47

Homens armados mataram nove pessoas e feriram outras 10 em um ataque a tiros em um bar perto de Joanesburgo, a capital econômica da África do Sul, informou a polícia local neste domingo, 21.

Cerca de 12 homens atacaram uma taberna em Bekkersdal, uma área de mineração de ouro a aproximadamente 40 quilômetros de Joanesburgo, pouco antes de 01h local (20h de sábado em Brasília), disse a corporação em um comunicado.

“Homens armados desconhecidos dispararam aleatoriamente contra algumas pessoas, em plena rua”, acrescentou a polícia.

A polícia detalhou que os agressores, a bordo de dois veículos, “abriram fogo contra os clientes de uma taberna e continuaram a atirar ao acaso ao fugir do local”.

Leia Também:

Crise da Venezuela cria novo embate entre Lula e Milei; entenda
Diretora quebra silêncio e dá versão sobre flagra com CEO em show
Ovos de dinossauro de 72 milhões de anos surpreendem arqueólogos

A maioria estava armada com pistolas e um deles portava um fuzil de assalto AK-47, segundo declarou no local o subdelegado da polícia provincial, Fred Kekana, ao canal de televisão SABC.

“Ao que parece, depois de atirar nas vítimas, eles as revistaram. Roubaram seus objetos de valor, em particular seus telefones celulares”, precisou.

Entre os mortos está o motorista de um serviço de táxi que se encontrava do lado de fora do bar, acrescentou. A polícia iniciou a busca pelos atiradores.

A África do Sul, um país de 63 milhões de habitantes, sofre com elevadas taxas de criminalidade, incluindo uma das taxas de homicídio mais altas do mundo.

Entre abril e setembro, aproximadamente 63 pessoas foram assassinadas por dia neste país, o mais industrializado do continente.

Tags:

áfrica do sul crime criminalidade Joanesburgo segurança pública tiroteio

x