Mattel lança nova Barbie com deficiência visual e que usa bengala

A boneca, que vem em uma caixa rosa com letras em Braille, possui acessórios especiais próprios, incluindo uma bengala vermelha e branca com uma ponta de rolo de marshmallow e óculos de sol adequados para olhos sensíveis à luz - Foto: Divulgação/Mattel/via NYT

Nos últimos anos, a Mattel vem tentando criar versões da boneca barbie mais representativas de uma gama mais ampla de pessoas. Na última terça-feira, 23, a fabricante americana de brinquedos lançou uma Barbie desenvolvida em parceria com a Fundação Americana para os Cegos.

A boneca, que vem em uma caixa rosa com letras em Braille, possui acessórios especiais próprios, incluindo uma bengala vermelha e branca com uma ponta de rolo de marshmallow e óculos de sol adequados para olhos sensíveis à luz.

Sua blusa de cetim e saia franzida foram selecionadas depois que a Mattel testou os tecidos para provocarem sensação agradável ao toque a satisfação tátil de crianças cegas e com baixa visão. A boneca também possui braços dobráveis para uso da bengala.



Lucy Edwards, uma influenciadora de mídia social e ativista da defesa de pessoas com deficiência que perdeu a visão aos 17 anos, chamou a boneca de "linda" e "glamourosa" em um vídeo on-line que a mostrava retirando a boneca da caixa.

A boneca cega foi lançada ao lado da primeira Barbie negra com Síndrome de Down da Mattel, desenvolvida com a colaboração da National Down Syndrome Society.

Krista Berger, vice-presidente sênior da Mattel, afirmou que as novas bonecas reforçam o compromisso da empresa com a criação de produtos que representem pertencimento global e inclusão.