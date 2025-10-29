FÚRIA HISTÓRICA
Melissa é o furacão mais potente em 90 anos a atingir o caribe
Tempestade categoria 5 devasta Jamaica e chega a Cuba. Cientistas alertam: mudanças climáticas aumentam a frequência de eventos extremos
Por Redação e AFP
O Caribe vive momentos de pavor e destruição com a passagem do Furacão Melissa, a tempestade que entrou para a história como uma das mais potentes a tocar o solo na região.
Ao atingir a Jamaica na terça-feira, 28, Melissa era um furacão de Categoria 5 – a máxima da escala Saffir-Simpson – com ventos sustentados de cerca de 300 km/h. Segundo uma análise da AFP baseada em dados da NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA), este é o furacão mais potente em 90 anos a tocar o solo caribenho com tamanha força.
Nesta quarta-feira, 29, a tempestade, que foi rebaixada para a Categoria 3, avança sobre Cuba, deixando um rastro de devastação na Jamaica. A dimensão da força de Melissa pode ser comparada a desastres históricos, como o temido Furacão do Dia do Trabalho de 1935, que também devastou as Florida Keys com ventos próximos aos 300 km/h.
Melissa x outros gigantes: o que torna esta tempestade única?
A força do Furacão Melissa só foi superada (em mar aberto) pelo Furacão Patricia de 2015 e pelo Tufão Nancy de 1961, que registraram ventos de 343 km/h. No entanto, é no momento de tocar a terra que Melissa mostra seu poder excepcional.
Ao incluir outros fenômenos globais (tufões no Pacífico e ciclones no Índico), apenas o Tufão Goni, que atingiu as Filipinas em 2020, teve ventos mais fortes e pressão mais baixa próximo à costa. No entanto, o Furacão Melissa tem a distinção de ser a quinta tempestade tropical de categoria 5 do ano, superando rapidamente o Tufão Ragasa, que anteriormente era considerado o mais poderoso de 2025.
|Tempestade
|Ano
|Ventos Máximos (Sustentados)
|Pressão Mínima (Intensidade)
|Observação
|Melissa
|2025
|300 km/h
|Não especificado na máxima
|Mais potente a tocar a Jamaica em 90 anos.
|Furacão Dia do Trabalho
|1935
|300 km/h
|892 milibares
|Histórico no Atlântico.
|Furacão Dorian
|2019
|Comparável a Melissa
|Mais alta que Melissa
|Atingiu as Bahamas com força destrutiva.
|Tufão Mawar
|2023
|Mais de 305 km/h
|891 milibares
|Mais intenso, mas distante da costa.
O fator mudanças climáticas: por que Melissa é um alerta global
O evento extremo gerado por Melissa não é um fato isolado. Cientistas alertam que a intensidade e a frequência de fenômenos como furacões, tufões e ciclones estão diretamente ligadas às mudanças climáticas.
A escalada de Melissa para Categoria 5 em tempo recorde e sua força destrutiva sem precedentes na Jamaica reforçam o padrão de eventos climáticos extremos mais intensos em todo o mundo. A tempestade serve como um forte lembrete de que o aquecimento global está transformando os padrões meteorológicos e aumentando a ameaça a comunidades costeiras e ilhas vulneráveis.
