Melissa é o furacão mais potente em 90 anos a atingir o caribe

Homens resgatam pertences dos escombros após o desabamento causado pelo furacão Melissa em Cuba - Foto: YAMIL LAGE/AFP

O Caribe vive momentos de pavor e destruição com a passagem do Furacão Melissa, a tempestade que entrou para a história como uma das mais potentes a tocar o solo na região.

Ao atingir a Jamaica na terça-feira, 28, Melissa era um furacão de Categoria 5 – a máxima da escala Saffir-Simpson – com ventos sustentados de cerca de 300 km/h. Segundo uma análise da AFP baseada em dados da NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA), este é o furacão mais potente em 90 anos a tocar o solo caribenho com tamanha força.

Nesta quarta-feira, 29, a tempestade, que foi rebaixada para a Categoria 3, avança sobre Cuba, deixando um rastro de devastação na Jamaica. A dimensão da força de Melissa pode ser comparada a desastres históricos, como o temido Furacão do Dia do Trabalho de 1935, que também devastou as Florida Keys com ventos próximos aos 300 km/h.

Um morador desliza sobre parte do telhado de sua casa, danificada pelo furacão Melissa, em Santiago de Cuba | Foto: YAMIL LAGE/AFP

Melissa x outros gigantes: o que torna esta tempestade única?

A força do Furacão Melissa só foi superada (em mar aberto) pelo Furacão Patricia de 2015 e pelo Tufão Nancy de 1961, que registraram ventos de 343 km/h. No entanto, é no momento de tocar a terra que Melissa mostra seu poder excepcional.

Ao incluir outros fenômenos globais (tufões no Pacífico e ciclones no Índico), apenas o Tufão Goni, que atingiu as Filipinas em 2020, teve ventos mais fortes e pressão mais baixa próximo à costa. No entanto, o Furacão Melissa tem a distinção de ser a quinta tempestade tropical de categoria 5 do ano, superando rapidamente o Tufão Ragasa, que anteriormente era considerado o mais poderoso de 2025.

Tempestade Ano Ventos Máximos (Sustentados) Pressão Mínima (Intensidade) Observação Melissa 2025 300 km/h Não especificado na máxima Mais potente a tocar a Jamaica em 90 anos. Furacão Dia do Trabalho 1935 300 km/h 892 milibares Histórico no Atlântico. Furacão Dorian 2019 Comparável a Melissa Mais alta que Melissa Atingiu as Bahamas com força destrutiva. Tufão Mawar 2023 Mais de 305 km/h 891 milibares Mais intenso, mas distante da costa.

O fator mudanças climáticas: por que Melissa é um alerta global

O evento extremo gerado por Melissa não é um fato isolado. Cientistas alertam que a intensidade e a frequência de fenômenos como furacões, tufões e ciclones estão diretamente ligadas às mudanças climáticas.

A escalada de Melissa para Categoria 5 em tempo recorde e sua força destrutiva sem precedentes na Jamaica reforçam o padrão de eventos climáticos extremos mais intensos em todo o mundo. A tempestade serve como um forte lembrete de que o aquecimento global está transformando os padrões meteorológicos e aumentando a ameaça a comunidades costeiras e ilhas vulneráveis.