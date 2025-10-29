Menu
MUNDO
FÚRIA HISTÓRICA

Melissa é o furacão mais potente em 90 anos a atingir o caribe

Tempestade categoria 5 devasta Jamaica e chega a Cuba. Cientistas alertam: mudanças climáticas aumentam a frequência de eventos extremos

Redação e AFP

Por Redação e AFP

29/10/2025 - 12:07 h
Homens resgatam pertences dos escombros após o desabamento causado pelo furacão Melissa em Cuba
Homens resgatam pertences dos escombros após o desabamento causado pelo furacão Melissa em Cuba -

O Caribe vive momentos de pavor e destruição com a passagem do Furacão Melissa, a tempestade que entrou para a história como uma das mais potentes a tocar o solo na região.

Ao atingir a Jamaica na terça-feira, 28, Melissa era um furacão de Categoria 5 – a máxima da escala Saffir-Simpson – com ventos sustentados de cerca de 300 km/h. Segundo uma análise da AFP baseada em dados da NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA), este é o furacão mais potente em 90 anos a tocar o solo caribenho com tamanha força.

Nesta quarta-feira, 29, a tempestade, que foi rebaixada para a Categoria 3, avança sobre Cuba, deixando um rastro de devastação na Jamaica. A dimensão da força de Melissa pode ser comparada a desastres históricos, como o temido Furacão do Dia do Trabalho de 1935, que também devastou as Florida Keys com ventos próximos aos 300 km/h.

Um morador desliza sobre parte do telhado de sua casa, danificada pelo furacão Melissa, em Santiago de Cuba
Um morador desliza sobre parte do telhado de sua casa, danificada pelo furacão Melissa, em Santiago de Cuba | Foto: YAMIL LAGE/AFP

Melissa x outros gigantes: o que torna esta tempestade única?

A força do Furacão Melissa só foi superada (em mar aberto) pelo Furacão Patricia de 2015 e pelo Tufão Nancy de 1961, que registraram ventos de 343 km/h. No entanto, é no momento de tocar a terra que Melissa mostra seu poder excepcional.

Furacão Melissa é categoria 5: alerta máximo de inundações catastróficas
Furação mais forte do ano mata 7 e se aproxima da Jamaica
Objeto interestelar cruza a rota da NASA e preocupa cientistas

Ao incluir outros fenômenos globais (tufões no Pacífico e ciclones no Índico), apenas o Tufão Goni, que atingiu as Filipinas em 2020, teve ventos mais fortes e pressão mais baixa próximo à costa. No entanto, o Furacão Melissa tem a distinção de ser a quinta tempestade tropical de categoria 5 do ano, superando rapidamente o Tufão Ragasa, que anteriormente era considerado o mais poderoso de 2025.

TempestadeAnoVentos Máximos (Sustentados)Pressão Mínima (Intensidade)Observação
Melissa2025300 km/hNão especificado na máximaMais potente a tocar a Jamaica em 90 anos.
Furacão Dia do Trabalho1935300 km/h892 milibaresHistórico no Atlântico.
Furacão Dorian2019Comparável a MelissaMais alta que MelissaAtingiu as Bahamas com força destrutiva.
Tufão Mawar2023Mais de 305 km/h891 milibaresMais intenso, mas distante da costa.

O fator mudanças climáticas: por que Melissa é um alerta global

O evento extremo gerado por Melissa não é um fato isolado. Cientistas alertam que a intensidade e a frequência de fenômenos como furacões, tufões e ciclones estão diretamente ligadas às mudanças climáticas.

A escalada de Melissa para Categoria 5 em tempo recorde e sua força destrutiva sem precedentes na Jamaica reforçam o padrão de eventos climáticos extremos mais intensos em todo o mundo. A tempestade serve como um forte lembrete de que o aquecimento global está transformando os padrões meteorológicos e aumentando a ameaça a comunidades costeiras e ilhas vulneráveis.

x