ACIDENTE
Menino de 12 anos é arrastado por ônibus escolar por 350 metros
Episódio aconteceu após o adolescente ficar preso na porta do veículo
Um menino de 12 anos viveu momentos de pânico ao ficar preso na porta de um ônibus escolar em Wheelers Hill, subúrbio de Melbourne, na Austrália. O episódio aconteceu quando o estudante tentava desembarcar.
O incidente, ocorrido no dia 16 de março, ganhou repercussão global após a divulgação de imagens de câmeras de segurança que mostram o adolescente, identificado como Nathaniel, sendo carregado pelo veículo em movimento.
Segundo o relato da mãe, Grace, o motorista fechou a porta traseira precocemente, prendendo o braço direito e a mochila do menino. Sem perceber a situação, o condutor seguiu viagem por cerca de 350 metros.
Para sobreviver, Nathaniel precisou recolher as pernas e se segurar em um corrimão interno, evitando colisões com carros estacionados a poucos centímetros de distância. A situação só terminou quando o ônibus parou no ponto seguinte e as portas foram abertas. Após o susto, a família denunciou a falta de suporte inicial das autoridades.
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O caso mobilizou a primeira-ministra de Victoria, Jacinta Allan, que classificou as imagens como "chocantes" e solicitou apoio direto da Transport Accident Commission (TAC) para a recuperação do jovem e de seus familiares.
Em resposta ao ocorrido, a empresa responsável pelo transporte, Ventura, emitiu um pedido de desculpas formal e confirmou a demissão do motorista após investigação interna.
A Polícia de Victoria também iniciou um inquérito para apurar as circunstâncias, uma vez que o caso não havia sido registrado oficialmente logo após o incidente.
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