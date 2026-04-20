Menino de 12 anos é arrastado por ônibus escolar por 350 metros

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Nathaniel precisou recolher as pernas e se segurar em um corrimão interno - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um menino de 12 anos viveu momentos de pânico ao ficar preso na porta de um ônibus escolar em Wheelers Hill, subúrbio de Melbourne, na Austrália. O episódio aconteceu quando o estudante tentava desembarcar.

O incidente, ocorrido no dia 16 de março, ganhou repercussão global após a divulgação de imagens de câmeras de segurança que mostram o adolescente, identificado como Nathaniel, sendo carregado pelo veículo em movimento.

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Segundo o relato da mãe, Grace, o motorista fechou a porta traseira precocemente, prendendo o braço direito e a mochila do menino. Sem perceber a situação, o condutor seguiu viagem por cerca de 350 metros.

Para sobreviver, Nathaniel precisou recolher as pernas e se segurar em um corrimão interno, evitando colisões com carros estacionados a poucos centímetros de distância. A situação só terminou quando o ônibus parou no ponto seguinte e as portas foram abertas. Após o susto, a família denunciou a falta de suporte inicial das autoridades.

O caso mobilizou a primeira-ministra de Victoria, Jacinta Allan, que classificou as imagens como "chocantes" e solicitou apoio direto da Transport Accident Commission (TAC) para a recuperação do jovem e de seus familiares.

Em resposta ao ocorrido, a empresa responsável pelo transporte, Ventura, emitiu um pedido de desculpas formal e confirmou a demissão do motorista após investigação interna.

A Polícia de Victoria também iniciou um inquérito para apurar as circunstâncias, uma vez que o caso não havia sido registrado oficialmente logo após o incidente.