Terremoto de 7,5 no Japão gera alerta de tsunami e megaterremoto

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Terremoto grave atinge Japão - Foto: hilip Fong/AFP

Um terremoto de magnitude 7,5 atingiu a costa nordeste do Japão nesta segunda-feira, 20, e provocou a emissão de alerta de tsunami em várias regiões do país.

O tremor ocorreu por volta das 16h50 no horário local (4h50 no horário de Brasília), segundo a mídia local, com epicentro no Oceano Pacífico.

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Após o tremor, ondas de tsunami de até 80 centímetros foram registradas no porto de Kuji, na província de Iwate, e de 40 centímetros em outro ponto da mesma região. Alertas para ondas maiores seguem ativos no norte da ilha de Honshu e em Hokkaido.

Até o momento, não há registro de vítimas.

Risco de megaterremoto

A Agência Meteorológica do Japão e o governo emitiram um novo aviso sobre o risco de um megaterremoto nas áreas costeiras do norte do país.

Segundo o comunicado, há 1% de chance de um novo tremor de grande escala ocorrer na próxima semana.

As autoridades ressaltaram que não se trata de uma previsão, mas recomendaram reforço na preparação, com estoques de emergência e kits de evacuação.

Como medida preventiva, a primeira-ministra Sanae Takaichi anunciou a criação de uma força-tarefa de emergência e orientou moradores de áreas de risco a buscarem locais seguros.

Anel de Fogo

O Japão é um dos países mais propensos a terremotos no mundo, com um tremor ocorrendo pelo menos a cada cinco minutos.

Localizado no "Anel de Fogo" de vulcões e fossas oceânicas que cercam parcialmente a Bacia do Pacífico, o Japão é responsável por cerca de 20% dos terremotos mundiais de magnitude 6,0 ou superior.