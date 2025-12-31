Menu
MUNDO
ABALO SÍSMICO

Terremoto de magnitude 4,9 atinge Califórnia e população recebe alerta

Nas redes sociais, pessoas contaram que receberam o alerta que informava sobre o tremor na região

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

31/12/2025 - 13:12 h | Atualizada em 31/12/2025 - 13:51
Rachadura no asfalto causado por abalos sísmicos
Rachadura no asfalto causado por abalos sísmicos

A cidade de Susanville, na Califórnia, localizada na Costa Oeste dos Estados Unidos, registrou um terremoto de magnitude 4,9 na noite dessa terça-feira, 30. A informação foi divulgada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). Inicialmente, a magnitude foi relatada como 5,3, mas foi revisada e corrigida para 4,9.

Terremoto de magnitude 4.4 atinge famoso ponto turístico no interior
Terremoto de magnitude 4,3 atinge área próximo a universidade nos EUA
Terremoto atinge costa da Rússia e gera alerta de tsunami

Nas redes sociais, pessoas contaram que receberam o alerta do sistema ShakeAlert, que informava sobre o tremor na região. O jornal Daily Mail destacou que o alerta de terremoto foi emitido nos estados da Califórnia e Nevada, com a mensagem “Abaixe-se, proteja-se e segure-se”.

Segundo relatos, os tremores ainda foram sentidos em regiões no sul do Oregon. Ao menos seis réplicas, com magnitudes entre 2,1 e 2,5, foram detectadas pelo USGS. Não há relatos de danos ou feridos.

Califórnia estados unidos ShakeAlert Susanville Terremoto

