Mistério: brasileiro morre ao cair da sacada de hotel em ilha paradisíaca

Lucca sofreu ferimentos graves na cabeça e não resistiu - Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

Uma viagem de férias terminou em tragédia para um jovem brasileiro em Ibiza, na Espanha. Lucca Cambraia Braga Ferreira, de 26 anos, morreu no último domingo, 3, após cair da sacada do hotel onde estava hospedado na ilha espanhola, conhecida por ser um dos destinos turísticos mais procurados da Europa.

Natural de Barra do Piraí, no sul do Rio de Janeiro, Lucca havia viajado para a Europa em período de férias. Segundo relatos da família, o acidente aconteceu em um dos andares superiores do prédio, o jovem teria despencado de uma altura correspondente ao terceiro ou quarto andar.

Com o impacto da queda, Lucca sofreu ferimentos graves na cabeça e não resistiu. Ele morreu ainda no local, antes da chegada dos socorristas.

O pai de Lucca, que atualmente vive em Portugal, foi até Ibiza para cuidar dos trâmites burocráticos, incluindo a liberação do corpo e o traslado para o Brasil. A expectativa é de que o processo dure cerca de 15 dias, devido às exigências legais entre autoridades espanholas, a embaixada brasileira e a funerária.

As circunstâncias da queda ainda estão sendo investigadas pela polícia espanhola. Até o momento, não há informações conclusivas sobre como o acidente ocorreu.