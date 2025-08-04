Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAGÉDIA

Mistério: brasileiro morre ao cair da sacada de hotel em ilha paradisíaca

Circunstâncias do acidente permanecem sem explicação

Por Redação

04/08/2025 - 17:56 h
Lucca sofreu ferimentos graves na cabeça e não resistiu
Lucca sofreu ferimentos graves na cabeça e não resistiu -

Uma viagem de férias terminou em tragédia para um jovem brasileiro em Ibiza, na Espanha. Lucca Cambraia Braga Ferreira, de 26 anos, morreu no último domingo, 3, após cair da sacada do hotel onde estava hospedado na ilha espanhola, conhecida por ser um dos destinos turísticos mais procurados da Europa.

Natural de Barra do Piraí, no sul do Rio de Janeiro, Lucca havia viajado para a Europa em período de férias. Segundo relatos da família, o acidente aconteceu em um dos andares superiores do prédio, o jovem teria despencado de uma altura correspondente ao terceiro ou quarto andar.

Com o impacto da queda, Lucca sofreu ferimentos graves na cabeça e não resistiu. Ele morreu ainda no local, antes da chegada dos socorristas.

Leia Também:

VÍDEO: avião colide com aves e tem parte frontal destruída durante voo
Ex-STF sobe o tom e chama Trump de supremacista
Missa de Papa Leão para jovens reúne milhares de peregrinos em Roma

O pai de Lucca, que atualmente vive em Portugal, foi até Ibiza para cuidar dos trâmites burocráticos, incluindo a liberação do corpo e o traslado para o Brasil. A expectativa é de que o processo dure cerca de 15 dias, devido às exigências legais entre autoridades espanholas, a embaixada brasileira e a funerária.

As circunstâncias da queda ainda estão sendo investigadas pela polícia espanhola. Até o momento, não há informações conclusivas sobre como o acidente ocorreu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente brasil espanha Ibiza mundo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lucca sofreu ferimentos graves na cabeça e não resistiu
Play

Turista tenta tirar selfie com elefante é pisoteado pelo animal

Lucca sofreu ferimentos graves na cabeça e não resistiu
Play

Moradora de área nobre precisa sair de sua casa após invasão de barata

Lucca sofreu ferimentos graves na cabeça e não resistiu
Play

VÍDEO: homem ateia fogo em vagão de metrô lotado após divórcio

Lucca sofreu ferimentos graves na cabeça e não resistiu
Play

VÍDEO: TV estatal do Irã é atingida por ataque israelense durante programa ao vivo

x