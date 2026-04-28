Monges budistas são presos com 110 kg de drogas em aeroporto

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Vinte e dois monges budistas foram detidos no último domingo, 26, ao desembarcarem no aeroporto internacional do Sri Lanka transportando uma carga recorde de 110kg de maconha de alta potência.

O grupo retornava de uma viagem de quatro dias a Bangkok, na Tailândia, quando foi interceptado por agentes da alfândega que descobriram a droga ocultada em fundos falsos de suas bagagens.

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A substância apreendida foi identificada como Kush, uma variante genética de cannabis conhecida por seu alto valor de mercado e potência.



Esquema logístico e apreensão recorde no aeroporto

Segundo o porta-voz da Alfândega do Sri Lanka, cada religioso transportava aproximadamente 5kg do entorpecente em compartimentos milimetricamente planejados nas paredes das malas.

As autoridades locais informaram que o grupo era composto majoritariamente por jovens estudantes vinculados a diferentes templos do país. Investigações preliminares indicam que a viagem teria sido patrocinada por um empresário, cujo nome ainda é mantido sob sigilo.

Esta é considerada a maior apreensão individual deste tipo de narcótico na história do principal terminal aéreo do Sri Lanka.

Reincidência de casos envolvendo religiosos na Ásia

O episódio não é isolado e reforça um histórico recente de escândalos envolvendo membros do clero budista e narcóticos na região.

Em 2022, um templo inteiro na Tailândia ficou vazio após todos os seus monges testarem positivo para metanfetamina durante uma operação policial.

Já em 2017, em Mianmar, um monge foi flagrado com mais de 4 milhões de comprimidos de metanfetamina escondidos em seu monastério. Os detidos no caso atual foram encaminhados à custódia policial e devem responder por tráfico internacional de drogas.