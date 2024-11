Morre aos 91 anos a "Dama dos Cravos" da revolução portuguesa

- Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRAAFP

Morreu aos 91 anos Celeste Caeiro, que ficou conhecida como a "Dama dos Cravos" durante a revolução que colocou fim à ditadura portuguesa. O apelido veio porque, na década de 1970, ela distribuiu cravos aos soldados que se rebelaram contra o regime ditatorial de Portugal. O movimento ficou conhecido também como "Revolução dos Cravos".

Leia Mais:

>> Memórias vivas: conheça casas que contam histórias de artistas baianos

>> Caixa Cultural Salvador, a primeira do Nordeste, completa 25 anos

No dia 25 de abril de 1974, o restaurante no qual Celeste trabalhava estava prestes a comemorar aniversário de inauguração. Então, os proprietários compraram cravos para a equipe, composta por muitas mulheres. No entanto, com os soldados se rebelando contra a ditadora, o estabelecimento mudou de ideia e cancelou os festejos e a "Dama dos Cravos" ficou encarregada de levar todas as flores para casa.

No caminho, ela foi abordada por jovem soldado que pediu um cigarro a ela. Como não tinha um, ela resolveu entregar um cravo ao militar. O outros soldados que foram passando por Celeste também ganharam flores. O fato ganhou um mundo nas matérias de jornalistas e fotógrafos que registraram a cena.